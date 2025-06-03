TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Marmaris Depremi Hakkında Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Marmaris Depremi Hakkında Açıklama
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi ve devletin ilgili kurumlarının yanlarında olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
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