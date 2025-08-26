TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "1071'de ortaya çıkan Malazgirt ruhu, bin yıldır yolumuzu aydınlatmakta, bugün güçlü Türkiye yürüyüşümüze ilham kaynağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şunları ifade etti:

"Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde, aziz milletimizin şanlı destanını büyük bir saygıyla yad ediyoruz. Bu tarihi başarı, milli hafızamızda asırlar boyunca süregelen kardeşliğin ve dayanışmanın ifadesidir. Anadolu'yu bizlere yurt yapan, istiklalimizin ve istikbalimizin temellerini atan tarihi bir dönüm noktasıdır.

Sultan Alparslan'ın cesareti ve iman dolu ordusunun mücadelesiyle şekillenen bu tarihi an; birlik ve beraberliğin, inanç ve kararlılığın bir araya geldiğinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 1071'de ortaya çıkan Malazgirt ruhu; bin yıldır yolumuzu aydınlatmakta, bugün güçlü Türkiye yürüyüşümüze ilham kaynağı olmaktadır. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor; bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı rahmetle ve dualarla anıyoruz."