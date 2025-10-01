TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Sumud Filosu'na Destek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nu çevrelediği ve baskın yaptığı haberleri aldıklarını belirterek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve suç olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı "İnsanlık Cephesinin" barışçıl bir hareketi olduğunu belirtti.

İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini aldıklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir."