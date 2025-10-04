TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Sumud Filosu Aktivistlerine Teşekkür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Global Sumud Flotilla" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun."