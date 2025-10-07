TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Sumud Filosu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye'ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz."