Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Sumud Filosu Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine dair açıklamalarda bulunarak, mücadele eden insanları selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye'ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.