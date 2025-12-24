TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir

'ORTAK METİN FEVKALADE ÖNEMLİ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından komisyondan ümitli olduğunu ve zorlu bir sürecin aşıldığını açıkladı. Kurtulmuş, "Şimdi daha umutlu olmam konusunda iki tane önemli verinin elimizde olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi; her ne kadar milletvekilleri burada görüşlerini ifade ettilerse de her ne kadar siyasi partilerin hepsinin geçmiş dönemlerde konuyla ilgili kapsamlı raporları ve fikirleri hepimizce malumdu; ancak bu konuyla ilgili ilk defa sürece dair yeni bir rapor hazırlığının partilerden talep edilmesi ve bunun sonucunda partilerin görüşlerini içeren kapsamlı raporları TBMM Başkanlığı'na sunması fevkalade önemli bir adımdır. Burada bulunan 10 siyasi partinin konuyla ilgili neler düşündüğünü gayet iyi biliyoruz. Hiçbir partinin görüşlerinin bütünüyle yer aldığı, benimsendiği bir nihai raporun hazırlanması doğru da değildir, mümkün de değildir. Dolayısıyla görüşlerini bildiğimiz partilerin ortak bir metin üzerinde odaklanması ve bu metni hazırlayabilmesinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ARTIK ÇOK UZUN BİR VAKTİMİZİN OLMADIĞI AŞİKAR'

Komisyonun görüştüğü konuları büyük bir olgunlukla sürdürdüğünü söyleyen Kurtulmuş, çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini belirtti. Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Daha önce birkaç sefer ifade etmeye çalışmıştım; sınırsız bir vaktimizin olmadığını hatırlamamız lazım. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler hızlı ama aceleye getirmeden adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kudüs'te yapılan bir toplantıda; İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Başbakanı'nı da yanına alarak örtülü olarak ülkemizi suçlayan hatta tehdit eden sözlerini dikkate aldığımızda ve aynı şekilde kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e taşınmak üzere olduğu bir tabloyu göz önüne aldığımızda; ülkemizin iç cephesini tahkim ettiği, kardeşliği, barışı, çatışmasızlığı kurmak için artık çok uzun bir vaktinin olmadığı aşikar. Bunun için ülkemizi kuşatma hedeflerinin niyetlerini iyi okumak durumundayız. Eğer tarihe karşı bir sorumluluğumuz varsa bunlardan birisi de ülkemizin etrafında yaşanan gelişmeleri iyi anlamak ve cevabı en iyi şekilde vermektir. Bunun cevabını verebilmenin yolu, emperyalistlerin ülkemizdeki oyunlarını bozmak için kardeşliğimizi kıyamete kadar tesis edecek adımların atılmasıdır. Bunun için kardeşliği yalnızca sözle değil, kardeşlik hukukunun gerekliliklerini de yerine getirmeliyiz. Eğer zamanın ruhunu ıskalarsak sadece bir komisyon başarısızlıkla sonuçlanmış olmaz aynı zamanda maalesef bu tarihi fırsat kapısını kapatmış oluruz. Bunun için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım."

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin oylama yaptı. Oy birliğiyle çalışmaların 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Kurtulmuş, planlanmış bir komisyon toplantısı olmadığını belirterek toplantıyı kapattı.