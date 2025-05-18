TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatarı Sürgünü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatarı Sürgünü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarı Sürgünü'nün 81. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sürgünde hayatını kaybedenleri anarak, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının haklı davasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"81 yıl evvel, Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz. Bu insanlık dışı zulümde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum."

Kurtulmuş, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının haklı davasını her platformda savunmaya ve mücadelesine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı

Lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.