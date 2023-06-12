TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.