TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan'a taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, " Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.