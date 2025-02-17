TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japon Arama Kurtarma Ekibine Teşekkür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yardıma gelen Japon arama kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Çok fedakarca, insanüstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Japon Afet Yardım ekibiyle görüştü. Depremler sonrasında bölgeye ilk olarak Japon Afet Yardım ekibinin geldiğini dile getirerek şükranlarını ifade eden Kurtulmuş, Türk-Japon ilişkilerinin tarih boyunca olumlu şekilde seyretmesinde iki toplumun kültürel yakınlığının ve ortak değerlerine sahip olmasının yanı sıra acılarında da ortak olduğunu söyledi. Japonya'nın da Türkiye'nin de felaketlerden uzak olması temennisini dile getiren Kurtulmuş, "Çok fedakarca, insanüstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Tarih boyunca Türk-Japon ilişkilerinin olumlu seyretmesinde, ortak değerlere sahip olmasının yanı sıra acıları yatmaktadır. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır" dedi.

Deprem bölgesine giden Japon Afet Yardım ekibi lideri Japonya Dışişleri Bakanlığı Arşiv Bölümü Kıdemli Daire Başkanı Hideaki Yamamoto ise kabulü dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin duyulmasının hemen ardından bir ekip oluşturduklarını ve kendisinin liderliğinde 74 kişilik ekibin Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Yamamoto, Türkiye ve Japonya'nın sıkıntıya düştüklerinde karşılıklı birbirine destek olan iki millet olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, depremler dolayısıyla yardıma gelen ekiple sohbet ederek, teşekkür plaketi verdi. - TOKYO