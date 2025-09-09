Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'in Kurtuluşu Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanları anıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, bu gurur günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyor, İzmirli vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim, vatanımız payidar olsun."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.