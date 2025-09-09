TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'in Kurtuluşu Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, bu gurur günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyor, İzmirli vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim, vatanımız payidar olsun."