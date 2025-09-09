TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına yönelik şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.

Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Tıpkı Suriye, Yemen ve İran'a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda olduğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar'ı vurarak, Orta Doğu'da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir. Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır."