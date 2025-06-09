TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırısına Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırısına Sert Tepki
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran Madleen gemisine uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, bu saldırının insanlık onuruna yönelik alçak bir saldırı olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına ilişkin, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyonun, yalnızca insani yardım misyonuna değil insanlık onuruna da yöneltilmiş alçak bir saldırı olduğunu belirtti.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırmanın, soykırım ve kuşatma politikasının hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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