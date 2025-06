TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in İran Saldırısına Kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Saldırıların sadece İran ile sınırlı kalmayacağı, bölgede istikrarsızlığı derinleştireceği ve dünya barışını tehdit edeceği açık bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

"Had, hukuk, sınır tanımayan İsrail'in, bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktan başka hiçbir anlam taşımayan, İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, Gazze'de işlediği soykırım suçlarını sürdürürken aynı zamanda İran'ı hedef alması, yalnızca bölgemizi ve bölge halklarını değil tüm devletleri ve bütün insanlığı tehdit etmekte, ateşe atmaktadır. Saldırıların sadece İran ile sınırlı kalmayacağı, bölgede istikrarsızlığı derinleştireceği ve dünya barışını tehdit edeceği açık bir gerçektir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve insanlığın geleceğine dair sorumluluk taşıyan devletler, İsrail'in bu pervasız saldırganlığına, hukuk tanımazlığına bir an önce dur demek, acil ve etkili önlemler almak zorundadır."

Kurtulmuş, insanlık olarak bir yol ayrımında olduklarını belirterek, "Ya İsrail hukuk tanımazlığını sürdürerek tüm dünyayı büyük kriz ve kaoslara sürükleyecek ya da buna karşı insanlık cephesi bir araya gelerek bu saldırganlığa son verecek. Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail'i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur." değerlendirmesini yaptı.