TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Gazze İşgali Hakkında Sert Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal etme planını sert bir dille eleştirerek, dünyanın bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumu İsrail'in işgaline karşı durmaya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin, "Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan, sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz. Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze'yi ve Filistin'i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
