Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e Tepki: 'Milletvekillerimiz Derhal Serbest Bırakılmalı'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin Özgürlük Filosu'na saldırarak 3 Türk milletvekili ve 21 Türk vatandaşını alıkoymasına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, alıkonulanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin Özgürlük Filosu'na saldırarak, 3 Türk milletvekili ve 21 Türk vatandaşını alıkoymasına ilişkin, "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk milletvekili ve 21 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Burada özel bir konu dolayısıyla bir araya geldik. Bildiğiniz gibi şu anda 3 değerli milletvekili arkadaşımız, Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve Bursa Killetvekilimiz Mehmet Atmaca kardeşlerimiz Vicdan wemisinde İsrail'e doğru. İsrail'in ablukasını kırmak için Filistin kıyılarına doğru yol alırken maalesef dün gece hukuksuz bir şekilde uluslararası karasularında seyri sefer halindeyken gemilerine müdahale edildi ve kendileri alıkonuldu. Gemide 21 Türk vatandaşımız var. Milletvekili arkadaşlarımızın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. ve ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelecekler. Bu toplantımızın amacı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her birimizin bu değerli arkadaşlarımızın bu çabalarında kendilerinin yanında olduğumuzu. onlarla dayanışma içinde olduğumuzu hem Türkiye kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna göstermek için burada bu birleşimde bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gazze konusunda devlet ve milleti ile hemfikir şekilde hareket eden ülkelerden biri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın sesi, milletin vicdanı olarak yedi kere bir araya gelerek, bu konuyla ilgili İsrail'in saldırganlıklarını kınayan bildirileri ittifakla kabul etti. Bu çerçevede bugün de ortaya koyduğumuz bu çabanın takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İki yıl içerisinde İsrail'in bu kadar büyük insanlık suçları işlemekle birlikte diğer taraftan da başka bir önemli gelişme gerçekleşti. Artık çanlar İsrail için çalıyor. İsrail öncelikle Uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulundu. Önümüzdeki günlerde yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ara karar vermesi bekleniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalmış olması İsrail için bir başka çandır ve onlar için bir yerde sonun başlangıcını ifade eden gelişmedir. Üçüncüsü ise hiç şüphesiz bugün de yaşadığımız onun bir parçası. Uluslararası sularda insanlığın vicdanını temsil eden çok sayıda ülkeden çok sayıda aktivistin bir araya gelerek ortaya koydukları, Akdeniz'deki çeşitli ülkelerin limanlarından yola çıkarak Gazze kıyılarına doğru ulaşmak için gayret sarf ettikleri Sumud Filosu'nun eylemidir" dedi.

"Arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir"

TBMM'den çok güçlü bir şekilde Vicdan gemisine yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan, zaten uluslararası sularda oldukları için korunma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez. Türkiye bunu tolere etmez. Bunun ötesinde bir an evvel İsrail'in harekete geçerek en kısa zamanda bu hukuksuz, kanunsuz eylemine son vermesini kendilerine uyarıyoruz. Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni bütün uluslararası parlamenter asamblelerin başkanlarına göndereceğim ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına da aynı metni göndereceğiz. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 14 sanık hakkında iddianame

Milyonluk vurgun soruşturmasında 14 isim topun ağzında
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.