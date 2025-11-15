TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehitlerini ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Böylesine anlamlı bir günde, şartlar ne olursa olsun, nehirden denize özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulacağına olan sarsılmaz inancımı yineliyor, adaletin, barışın ve özgürlüğün Filistin topraklarında hakim olacağı günlerin uzak olmadığını yürekten diliyorum."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
