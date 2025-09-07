Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filenin Sultanlarına Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
