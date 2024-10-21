TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ Elebaşı Gülen'e Yorumlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Sivil Toplum Buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili olarak, "İstedik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. Bu dünyada belki adaletten kaçtı, öyle inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçların karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış programı için Aydın'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aydın Valiliği sonrası Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

"İlahi adaletten kaçması mümkün değil"

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi ile ilgili konuşmasına başlayıp, "Sözlerim hemen başında bugün almış olduğumuz bir haberle ilgili olarak fikirlerimizi paylaşmak istedik. Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, Manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisinde zehirli bir sarmaşık gibi dolaşarak devletin içerisine sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz Darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışma ile devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan kirli bir örgütün kirli sözde liderinin bugün öldü haberini aldık. FETÖ elebaşı belki kendisini kullanan, kendisini koruyan, kendisini bir maşa gibi bu millete karşı kullanan, bir hançer gibi arkamızdan saplayan ellere teslim olmuş ve oralarda hayattan kopmuştur. İsterdik ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyaları verilmesine rağmen kendilerini koruyan kollayanlar bir istihbarat örgütü gibi kullananlar, tabii ki böyle bir maşayı vermek istemediler ve orada gitti. İstedik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. Bu dünyada belki adaletten kaçtı, öyle inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağı suçların karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Bu dünyada adalet tecelli etseydi, ömür boyu hapislerde zindanlarda kalacaktı. Öbür tarafta ise öyle inanıyorum ki sonsuza kadar ateşler içerisinde azap içerisinde olacaktır. Yaptıklarından duyacağı pişmanlıkların hiç birisin de faydası olmayacaktır" dedi.

"Türkiye mücadelesini sürdürecek"

Kurtulmuş FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, "Bu FETÖ örgütü liderini öldü gitti diye bakmayın. Hala birçok yerde var olduğu tahmin edilen, karda yürüyüp ayak izlerini belli etmeyen çok sayıda insan olabilir. Bunlarla mücadele etmek sadece şahıslarla mücadele değil, bu zihniyetle Türkiye düşmanlığıyla, vatan ve millet düşmanlığı ile mücadeledir. Bu mücadeleyi Türk devleti sonuna kadar yapacak, FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından gelecektir" açıklamasında bulundu.

"STK'lar Türkiye'de değer verdiğimiz milli bir yapıdır"

"Bizim siyasetimizin önemli bir bölümünü de STK'larımız oluşturuyor" diyerek sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahseden Kurtulmuş, "Sivil Toplum Kuruluşlarımız toplumsal bir yapının çok ötesinde gerçekten Türkiye'de değer verdiğimiz milli bir yapıdır. Ülkemizle ve dünyayla birlikte hareket eden gönüllülük esasına göre bir araya gelmiş, mücadele eden Türk toplumuna destek olan gönüllü kuruluşlarımızdır. STK'larımızı siyasi hayatımız boyunca hep önemsedik, gittiğimiz her yerde onların görüşleri ile bir şekilde karşılaşmak için zemin hazırlamayı önemli gördük. Bugün buradaki toplantının fevkalade önemli olduğunu, buradan çıkacak olan güzel fikirlerin de Aydın ilimizin daha da ileriye gitmesi için yardımcı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap bölümü ile devam etti. - AYDIN