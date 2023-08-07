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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erkin Koray için taziye mesajı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Numan Kurtulmuş Erkin Koray Politika Haberler

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