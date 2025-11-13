Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erhan Usta'ya Manevi Tazminat Davası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'ya hakaret içeren sözleri nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Usta'nın ifadelerinin Kurtulmuş'un onurunu zedelediği ve kamuoyundaki itibarını etkilediği ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki hakaret içerikli sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde TBMM Başkanı Kurtulmuş'un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bu ifadelerin kamuoyu önünde TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi kişiliğinin hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği belirtilen dilekçede, söz konusu açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu vurgulandı. Usta'nın ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir" denildi.

Dilekçede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilerek, Usta'nın kullandığı ifadelerin Kurtulmuş'un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde 3 kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'dan tahsili talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
