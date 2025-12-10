Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, küresel adalet anlayışının önemini vurguladı ve Türkiye'nin bu konuda öncülük etme kararlılığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması artık bir tercih değil, zorunluluktur çünkü dünyaya gerçek barışı ancak insanın temel hak ve hürriyetler açısından eşit yaratıldığına inananlar getirebilir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ait değerler üzerinden 'yeni bir dünya' tanımlanmasına duyulan derin ihtiyaç, bugün uluslararası kurumların önünde ciddi bir sınav olarak duruyor. Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması artık bir tercih değil, zorunluluktur çünkü dünyaya gerçek barışı ancak insanın temel hak ve hürriyetler açısından eşit yaratıldığına inananlar getirebilir. Türkiye, bu dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye; hakkaniyeti, özgürlüğü ve insana saygıyı savunmaya kararlılıkla devam edecektir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumların acılarının son bulduğu, adaletin hüküm sürdüğü ve insanlık onurunun yeniden ayağa kalktığı umut dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title