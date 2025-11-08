TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dilovası Yangınına Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

