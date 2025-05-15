TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika