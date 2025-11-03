TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Deprem Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depreme ilişkin sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika