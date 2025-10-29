TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Aziz milletimizin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa etmiştir. Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş; birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum" dedi.