TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılını Kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu, milli egemenliktir. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne süregelen kazanımlarımızın kıymetini daha derinden hissediyoruz. Cumhuriyet, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatıdır. Bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet, milletin iradesini, anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşımıza eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistemdir. Cumhuriyet'in ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Müreffeh, huzurlu ve ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden güç aldıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Milletimizin her bir ferdinin egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanımımızdır. Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.