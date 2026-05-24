TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Süper Lig'e yükselen Çorum FK'ya tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Esenler Erokspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'yı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off finalinde gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'yı, tüm futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.