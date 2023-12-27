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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. - ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Yaşar Güler Türkiye Politika Haberler

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