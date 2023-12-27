TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. - ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. - ANKARA