Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, annelerin toplumun vicdanı olduğunu, onların şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığını vurguladı.

Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan annelerin, evlatlarına umut verdiğini ve değer kazandırdığını belirten Kurtulmuş, annelerin sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirdiğine işaret etti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir ünvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.