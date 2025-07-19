TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Altan Öymen İçin Başsağlığı Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Öymen'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen için başsağlı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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