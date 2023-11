TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti Grubu'na ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na iade-i ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan ihtilafa ilişkin, "TBMM, milli iradenin tecelligahı olarak herhangi başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir ve bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak TBMM'dir. Herkes rahat olsun" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan partileri ziyareti çerçevesinde bugün Saadet Partisi, CHP ve AK Parti'yi ziyaret etti. Son olarak AK Parti'yi ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan ihtilafa değinen Kurtulmuş, "TBMM kendi gündemine hakimdir ve bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak TBMM'dir. Herkes rahat olsun" dedi.

"Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz"

28. Dönem milletvekillerinin üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bunların en başında İçtüzük ve yeni Anayasa tartışmaları geliyor. Tabii ki doğru zemini ve doğru yöntemi bunun TBMM'nin öncülüğünde, TBMM'deki siyasi partilerle en yüksek düzeyde ittifakın oluşmasını sağlayacak şekilde müzakere edilerek gündeme getirilmesidir. Bütün bu konuları bütün parti gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde ele alma imkanımız oldu. Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz. Özellikle bu süreç içerisinde yaşadığımız dünyadaki gündemin de son derece ağır bir gündem olduğunu, Türkiye'nin üzerine de yaşananların büyük bir tarihi sorumluluk getirdiğini biliyoruz. İsrail'in Filistin'de 43'üncü gününe girdiğimiz ağır katliamlarına, soykırım derecesine ulaşmış bu katliamlara karşı da Türkiye'nin her alanda, her platformda büyük bir mücadele verdiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bendenizin Meclis Başkanı olarak, ayrıca Dışişleri Bakanımızın ve diğer bütün arkadaşlarımızın dünyadaki bütün platformlarda mazlum, masum ve gerçekten çaresiz bırakılmış olan Filistin halkının yanında mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar ağır sorumlulukların yaşandığı, bu kadar zor sorunlarla hem bizim hem bölge ülkelerinin hem de bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bu dönemde Türkiye'nin iç siyaset bakımından yakın diyalogla çalışmasının zaruri bir durum olduğunun altını çizmek isterim. Her fikirde uyuşmayabiliriz ama parlamentoda bulunan siyasi partilerin farklı fikirlerine rağmen ortak hareket edebilme becerisini kazanmalarının gerekli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Mecliste devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin 11 Aralık'ta TBMM'ye geleceğini ve sonra da partilerin yerel seçim çalışmalarına gireceğini hatırlatan Kurtulmuş, yeni Anayasa ve İçtüzük çalışmalarının yüksek ihtimalle yerel seçimden sonra yapılacağını ifade etti.

"TBMM herhangi başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir"

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşananlar hakkında konuşan Kurtulmuş, "Önümüzdeki mesele iki yüksek yargı arasında bir içtihat ve tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Görev, yetkileri ve sorumlulukları bellidir. Bu çerçevede de özellikle TBMM, milli iradenin tecelligahı olarak herhangi başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir ve bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak TBMM'dir. Herkes rahat olsun" ifadelerini kullandı.

"Anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir bu örnek"

Can Atalay konusunda sorulan bir soruya cevap veren Kurtulmuş, "Ortada 12 Eylül darbe Anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında bu anlamda çelişkileri, içtihat farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde Türkiye'nin aslında yeni bir Anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir bu örnek. Bu örnek üzerinden ümit ederim ki hiçbir önyargı içerisinde olmaksızın Anayasa çalışmalarında bu anlamda yeni bir düzenlemenin, yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur" dedi.

"Maalesef iyi halden dolayı dışarıya çıkartılmış"

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin olarak Kurtulmuş, "İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenlemeler yapılması lazım. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi, yaştan dolayı cezası belli bir süreye indirilmiş. Ondan sonra da maalesef iyi halden dolayı dışarıya çıkartılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimiz içerisinde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA