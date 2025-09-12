TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden 'Müthiş bir oyunla EuroBasket'te finaldeyiz' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müthiş bir oyunla EuroBasket'te finaldeyiz. Tebrikler 12 Dev Adam. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika