Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet'imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.