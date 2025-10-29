TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet'imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."