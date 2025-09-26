TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulmuş, iki kanun teklifi de Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e sunulmuştur. Bunların bir kısmı Meclis Genel Kurulu'nda, bir kısmı da Meclis'te yer almaktadır. 3. Yasama Yılı'nda 32 kanun kabul edilmiş, 46 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonunda düzenlediği 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gazete, televizyon ve ajansların parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Her yıl 1 Ekim'de TBMM Genel Kurulu açılmadan önce bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Kurtulmuş, bugün de 28. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nu gündeme getireceklerini belirtti.

TBMM'nin dünyadaki önemli meclislerden birisi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Her şeyden evvel bir devlet kuran meclistir ki herhalde bu özelliğiyle dünyada benzeri yoktur." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'de siyasi kanaatlerin olgun şekilde müzakere edildiğini, milletin taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmaya çalışıldığını, sorunların çözülmeye gayret edildiğini dile getirerek, "Türkiye demokrasisinin güçlenmesi ve Türkiye'nin kurumsal yapılarının güven içerisinde hareket etmesi için de önemli bir kurumdur. Ayrıca şunu da çok açık söyleyebiliriz ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki diğer bütün kurumların da güvencesidir. Yasa yapma yeteneği, gücü vesilesiyle Türkiye'deki bütün kurumların genel işleyişlerini ve çerçevesini de ortaya koyabilecek siyasal güçle donatılmış olan bir müessesedir." diye konuştu.

Güçlü demokrasilerde meclislerin, sadece kendi iç meseleleriyle ilgilenmediğini dünyadaki sorunlara da çözüm üreten bir yaklaşımla hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, TBMM'nin de bu çerçevede iç ve dış birçok meseleyle çok yakından ilgilendiğini kaydetti.

Terörsüz bir Türkiye'nin oluşturulabilmesi için TBMM çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturulduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Türkiye, artık terörle ilgili kaybettiği yıllarını, ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacak, yeni bir sayfa açarak barış, huzur, kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Zaten komisyonun adına da yansıdığı gibi 'milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi' alanlarında görüşlerin tartışıldığı, tekliflerin en sonunda ortaya konularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletileceği bu tarihi komisyon, esasi itibarıyla fevkalade büyük tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başlangıcından beri büyük bir siyasi katılımla gerçekleştirilen çalışmalar başarıyla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmadığını söyleyen Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabası, birçok ülkenin egemenliğini hiçe sayan saldırgan tavırları ve yaklaşık iki yıldır Gazze'de işlediği her türlü insanlık suçu karşısında TBMM'nin hiçbir zaman sessiz kalmadığını vurguladı.

TBMM'nin Gazze konusunda uluslararası camiada dünya parlamentolarına örnek teşkil ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "İçeride ve dışarıdaki bütün gelişmelerde millet adına süreçlere vaziyet eden, karar alan, öncülük yapan bir TBMM mevcuttur ve çok şükür her alanda, uluslararası alanda da TBMM sesini en güçlü şekilde ifade edebilmektedir." dedi.

"798 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulmuştur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilere dağıtılacak, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nu "kağıtsız TBMM" projesi çerçevesinde basılı olarak hazırlamadıklarını, gazetecilere dağıtılan kartlarda bulunan "karekod" üzerinden ulaşılabileceğini ve incelenebileceğini söyledi.

28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın 1 Ekim 2024'te başladığını ve 21 Temmuz 2025'e kadar sürdüğünü hatırlatan Kurtulmuş, TBMM'nin asli vazifelerinden birisinin yasama faaliyeti olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulmuş, iki kanun teklifi de Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e sunulmuştur. Bunların bir kısmı Meclis Genel Kurulu'nda, bir kısmı da Meclis'te yer almaktadır. 3. Yasama Yılı'nda 32 kanun kabul edilmiş, 46 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. Bu süre içerisinde detaya girmiyorum ama Meclis'in gerçekten çok yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. 901 saat 44 dakika çalışarak yaklaşık 37 bin sayfa tutanağın tutulduğu toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Meclis Genel Kurulu'nun yanında ihtisas ve araştırma komisyonlarımızla da toplantılar yapılmış, 995 saati aşkın toplantılar bu komisyonlarımızda düzenlenmiştir."

Meclis'teki komisyonlardan birisinin de tarihi bir nitelik taşıyan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu komisyon, uzun bir hazırlık döneminden sonra Meclis'te temsil edilen partilerin biri dışında hepsinin temsil edildiği çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuş ve ilk toplantısını 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiştir. Beş siyasi parti grubu ve Meclis'te temsil edilen altı partiden oluşan 51 üyelik bir komisyondur. Şimdiye kadar 12 toplantı gerçekleştirmiş ve toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır. Bu süreçte de yaklaşık 91 kurum ve kuruluş ile kişi görüşlerini ve önerilerini komisyonumuza sunmuştur." bilgisini verdi.

Kurtulmuş, yazılı soru önergeleri bakımından da çok yoğun bir dönemin geçirildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 bini aşkın soru önergesi verilmiş, bunlardan 9 bine yakını cevaplandırılmıştır. TBMM Başkanlığına sorulan soru önergesi 90'dır. Bunun 84 tanesi cevaplandırılmış, ikisi ilgilisi tarafından geri çekilmiş, dört soru önergesi de cevaplandırılma aşamasındadır. Meclis araştırma önergeleri ortaya konulmuş. Çok yoğun çalıştığımız alanlardan birisi... 3. Yasama Yılı'nda 1352 meclis araştırma önergesi verilmiş, kabul edilen 42 önergeyle 7 meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bunların içerisinde en son Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili olarak araştırma komisyonu çok titiz ve detaylı bir çalışmayı sürdürdü ve son noktaya geldi, nihai olarak raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak aşamaya gelmiştir."

3. Yasama Yılı'nda da öne çıkan faaliyetlerden birisinin parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalar olduğunu dile getiren Kurtulmuş, TBMM'nin, Türk devletinin girişimci, çok yönlü, çok taraflı dış politika çabalarına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, uluslararası kurullar, ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalara değinerek, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası parlamenter asamblelerinde toplam 222, ihtisas komisyonlarında toplam 95, dostluk gruplarında da toplam 47 dış ilişkiler faaliyeti gerçekleştirilmiş, ülkemizde de bu süre içerisinde 25 heyet ağırlanmıştır. Bendenizin Meclis Başkanı olarak 3. Yasama Yılı'nda gerçekleştirdiğim parlamenter diplomasi faaliyetlerine birkaç örnek vermek isterim. Bu kapsamda 11'i Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı, 77'si Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 132 ikili görüşmeyi gerçekleştirdim. Altı ülkeye resmi ziyarette bulundum, ayrıca 19 ülkeden Meclis ve Senato Başkanı ise ülkemize resmi ziyarette bulundular. Ayrıca sekiz uluslararası toplantıya iştirak ettik. PAP Genel Kurulu, NATO Meclis Başkanları Zirvesi, P20 Meclis Başkanları Zirvesi gibi toplantılarda ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatını bulduk."

"Gazze ve Filistin diplomasisi açısından önemli çalışmalara imza attık"

Kurtulmuş, TBMM'nin, 3. Yasama Yılı'nda da Gazze ve Filistin diplomasisi açısından önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Bu süre içerisinde hem benim hem komisyonlardaki arkadaşlarımızın dış ilişkilerdeki en önemli faaliyet alanlarından birisi de Filistin'in sesi, sözcüsü olmak, onların ihtiyaçlarını dünya kamuoyuna aktarmaktı." dedi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de gerçekleştirdiği vahşet ve Gazze halkına karşı uyguladığı soykırımın, TBMM Genel Kurulu'nda 7 ortak bildiriyle kınandığını anımsatan Kurtulmuş, ayrıca 29 Ağustos 2025'te olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere"nin, dünya kamuoyuna çok güçlü bir şekilde ilan edildiğini belirtti.

TBMM Başkanlığının inisiyatifiyle oluşturulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun dünyanın dört bir tarafından Filistin'e destek veren ülkelerin parlamentolarının da yer alacağı bir güçlü uluslararası platform haline dönüşmesi için çaba gösterdiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan ve TBMM'de kamuoyuna tanıtılan Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu'nun, İsrail'in uluslararası mahkemelerde insanlık suçları dolayısıyla yargılanması süreçlerinde büyük bir delil olacağına inandığını kaydetti.

TBMM'yi 335 bin kişi ziyaret etti

TBMM'nin bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine hep açık tuttuğunu ve ciddi bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Kurtulmuş, "Bu yıl 335 bin kişi TBMM'yi ziyaret etmiş ve bunlara kabul ve yönlendirme hizmetleri sunulmuştur. Bunların içerisinde 137 bin kişiye de rehberlik hizmetleri sunulmuştur. Milletimiz tarafından ilgiyle takip edilen Birinci Meclis binamız ve Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan bina da bu yasama yılında 531 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis TV'nin yayınları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin de veriler paylaştı.

TBMM'ye işçi alımında mülakatı kaldırarak sadece noter huzurunda kurayla alımlara devam ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, 2025 yılında 267 adayın noter huzurunda kura çekimiyle işe alındığını kaydetti.

Meclis'teki tasarruf çalışmaları

Meclis'te tasarrufa yönelik çalışmaları anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle enerji verimliliğinin artırılması konusunda yapılan tasarruflar sonucu bu yıl 2,7 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. Yeni güneş enerjisi sistemlerinin devreye girmesiyle yılda 4,5 milyon lira sadece elektrik enerjisinden tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca çevre yönetimi ve sıfır atık projesi kapsamında da önemli adımlar atılmıştır ve çok ciddi tasarruflar sağlanmıştır. TBMM'de 'Dijital Parlamento ve Kağıtsız Parlamento'ya geçişte çok önemli adımlar atıldı. 176 milyon sayfa kağıt tasarruf edildi. Bu önemli bir tasarruftur ve fevkalade değerlidir."

Kurtulmuş, uzun süreli çalışmalardan sonra TBMM Hastanesi'nin 3. basamak kamu hastanelerine doğrudan hasta gönderebilecek bir kurum hüviyeti kazandığını söyledi.

Hastanenin alanında uzman ve güçlü doktor kadrosu ve sağlık ekipmanlarıyla hizmet verdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Sadece bir yıl içerisinde 112 acil ve polikliniklerimizden istifade eden insanların sayısı 165 bin kişidir, böylece TBMM Hastanesinin güçlenmesi de kurumsal kapasitesinin artırılmasının işaretlerinden birisidir. Gönlümüz şunu arzu eder; sağlık bakımından neredeyse burada yapılamayacak nitelikli ameliyatlar dışında önemli bir sağlık kuruluşu olarak Meclis'teki insanlara, milletvekillerimize hizmet versin ve buradan da 3. kademe hastanelerine doğrudan doğruya gönderilerek orada hizmetler gerçekleşsin." diye konuştu.