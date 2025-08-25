TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025-YKS Sonuçlarına İlişkin Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaştığı mesajda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olsun. Üniversiteye ilk adımını atacak tüm öğrencilerimizi kutluyor, derslerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.