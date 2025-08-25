TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025-YKS Sonuçlarına İlişkin Mesaj

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması dileyerek, başarılı olan öğrencilere kutlamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaştığı mesajda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olsun. Üniversiteye ilk adımını atacak tüm öğrencilerimizi kutluyor, derslerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.