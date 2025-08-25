TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025-YKS Sonuçlarına İlişkin Mesaj
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması dileyerek, başarılı olan öğrencilere kutlamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kurtulmuş, NSosyal hesabından 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaştığı mesajda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olsun. Üniversiteye ilk adımını atacak tüm öğrencilerimizi kutluyor, derslerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika