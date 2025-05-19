TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 19 Mayıs Mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle paylaştığı mesajda, gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğunu vurguladı ve Atatürk ile kurtuluş kahramanlarını andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile tebrik mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Türkiye'nin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tam 106 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesi, Anadolu'nun kurtuluşuna ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmış, o gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz; önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor; gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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