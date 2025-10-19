TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yurdumuzun dört bir yanında özveriyle görevini yapan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasimizin köklü unsurlarından biri olan muhtarlık kurumunun daha etkili çalışmasıyla, her daim devlet millet kaynaşması güçlenecek ve halkın sesi doğrudan devlete ulaşacaktır." ifadelerine yer verdi.