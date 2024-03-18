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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şehitlere minnet duyduğunu ve zaferin nesiller boyu anılacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan bu günün, şehitlere duyulan büyük minnetle yad edildiğini belirtti.

Mesajında, "Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel, en somut örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda cesaretin ve direncin simgesidir." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şanlı ecdadımızın, Çanakkale'de topyekun verdiği mücadele ve düşmanın karşısında tek yürek olarak vatan topraklarını koruma azmi ile milletimiz istiklal aşkını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin yedi düvele ilanıdır. 109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır.

Türkiye Yüzyılı inşasında bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev ise Çanakkale gibi nice zaferlerden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya, istiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam etmektir. Çünkü biz, umutsuzluğa yer olmadığını, inancımızın ve birliğimizin her engeli aşabileceğini, Çanakkale ruhuyla nice zaferlere ve başarılara ulaşacağımızı 109 yıl önce cihana en gür sesimizle haykırmış bir milletiz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Politika

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