TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
