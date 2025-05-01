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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, emeğin onurunu yüceltmenin önemine vurgu yaptı. Toplumsal dayanışmanın güçlenmesini diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Aklıyla, alın teriyle, bilgisiyle hayatın her alanında üreten; ailesinin, ülkesinin refahı ve daha adil bir dünya için emek veren tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin onurunu yücelten bu anlamlı günün, toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini ve hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümemize vesile olmasını diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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