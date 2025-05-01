TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Aklıyla, alın teriyle, bilgisiyle hayatın her alanında üreten; ailesinin, ülkesinin refahı ve daha adil bir dünya için emek veren tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin onurunu yücelten bu anlamlı günün, toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini ve hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümemize vesile olmasını diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."