TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, emeğin onurunu yüceltmenin önemine vurgu yaptı. Toplumsal dayanışmanın güçlenmesini diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Aklıyla, alın teriyle, bilgisiyle hayatın her alanında üreten; ailesinin, ülkesinin refahı ve daha adil bir dünya için emek veren tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin onurunu yücelten bu anlamlı günün, toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini ve hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümemize vesile olmasını diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika