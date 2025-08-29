TBMM Başkanı Kurtulmuş "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki...
TBMM Başkanı Kurtulmuş "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum"
TBMM Başkanı Kurtulmuş "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika