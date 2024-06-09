TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünün baharında şehit olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Bugün, mertebelerin en yücesiyle şereflenen Şenay Aybüke öğretmen, ülkemizin her köşesinde dualarla anılıyor, aziz hatırası saygıyla yaşatılıyor. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.