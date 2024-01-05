TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de Şehit Olan Polis ve Adliye Personelini Anma Mesajı Yayınladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anarak, ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de 7 yıl önce terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye personeli Musa Can'ı andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını, masum insanlarımızı korumak için canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.