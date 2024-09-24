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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret ederek, akademik çalışmalar ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Rusya programımız kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Ziyaretimizde, akademisyen ve öğrencilerle, güncel sorunları, bölgesel ve küresel anlamda yeni güç dengelerini, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, yeni dünya sisteminin şekillenmesindeki rolünü ve bizlere düşen sorumlulukları konuştuk. Bu süreçte bizlerin, yani siyasetçilerin, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin en büyük görevi, yeni fikirler üretmek, çözümler geliştirmek ve gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmak olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Dışişleri Bakanlığı Numan Kurtulmuş Diplomasi Politika Rusya Dünya

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