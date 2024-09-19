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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı makamında kabul etti. Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirildi. Kurtulmuş ve Pina arasındaki görüşmenin ayrıntıları ise basınla paylaşılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı makamında kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un Büyükelçi Pina ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Diplomasi Portekiz Politika Ankara

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