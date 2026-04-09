TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin, "Önce partilerimiz bir çalışmalarını yapsınlar, tekliflerini ortaya koysunlar. Şu anda sorumluluk siyasi partilerin Meclis gruplarındadır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu öncesinde, Meclis Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan önerilere ilişkin yasal düzenlemelerin ne zaman yapılacağına yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, "Komisyon raporu bir yol haritası belirlemiştir. Gönlümüz arzu eder ki mümkün olan en kısa süre içerisinde bu işin tamamlanması ve artık Türkiye'nin bu kadar büyük çaba ve fedakarlıkla siyasetin ortaya koyduğu bu çabanın sonuçlanmasıdır. Şunu da söylemek isterim, siyaset bu kadar büyük sorumluluğu üzerine almış ve bunu da başarılı şekilde gerçekleştirmişken örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve başta mutabık kalınan silahların bırakılması sürecinin hızlandırılması en temel beklentimizdir." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Partilerin ortak bir yasa önerisi olması durumunda siz bir inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Önce partilerimiz bir çalışmalarını yapsınlar, tekliflerini ortaya koysunlar. Şu anda sorumluluk siyasi partilerin Meclis gruplarındadır." yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel istikrar ve barış arayışlarının devam ettiği bir dönemde, PAB Genel Kurul Toplantısı için İstanbul'a gelecek Azerbaycan ve Ermenistan'ın Meclis başkanlarının katılımıyla üçlü bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, başından beri Güney Kafkasya'da bütün ülkelerin işbirliği içerisinde olabileceği bir düzenin kurulmasının mümkün olduğuna inandıklarını, son dönemlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı da fevkalade olumlu ve önemli bulduklarını vurguladı.

Karabağ'ın işgalden kurtarılarak Azerbaycan toprağına dönüşmesiyle birlikte Güney Kafkasya'da yeni bir dengenin ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında hem parlamenter düzeyde hem siyasi düzeyde üçlü ilişkiler de olabilir, başka ülkelerle ilişkilerimiz olduğu gibi. Ayrıca bunlar diğer Kafkas ülkelerine de genişletilebilir. Gelişmelerin olumlu seyrettiğini görüyoruz ve en kısa zamanda da inşallah Güney Kafkasya'nın tamamıyla bir barış iklimine dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir soru üzerine Kurtulmuş, "16 Nisan Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis ve yabancı heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarının olacağını" bildirdi.

"Ara seçimin yapılabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nun kararına ihtiyaç vardır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim için siyasi partilerle görüşmeler yaptığı hatırlatılarak "Önümüzdeki günlerde sizinle de görüşeceğini söyledi. Size gelen bir görüşme talebi var mı? Önümüzdeki günlerde görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Özel'den kendisine gelen bir görüşme talebinin bulunmadığını, randevu talebinde bulunan herkesle görüştüğünü söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı da ne zaman görüşme talep ederse görüşmemiz en doğal olandır." dedi.

Ara seçime ilişkin Kurtulmuş, "İster Meclis Başkanı ister hangi pozisyonda olursak olalım bizim bağlı olduğumuz Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'dür. Bu çerçevede ara seçimle ilgili Anayasa ve Meclis İçtüzüğü Meclis Başkanı'na bir inisiyatif bırakmamıştır. Her halükarda bir ara seçimin yapılabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nun kararına ihtiyaç vardır. Bu oldukça açık bir konu. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın da tarafı olmam." diye konuştu.

Kırım Tatar Sürgünü'nün 10 ülke tarafından "soykırım" olarak tanındığının hatırlatılmasının ardından TBMM'de bu sürgünün soykırım olarak görüşülmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün insanlık tarihinin gördüğü en acımasız olaylardan biri olduğunu belirtti.

Her vesileyle Kırım Tatarlarına karşı yapılmış olan bu sürgünü telin ettiklerini ve bütün uluslararası platformlarda da bunu dile getirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının Kırım'ın haksız yere ilhakı olduğunu belirtti.

Kırım'ın ilhakı ve ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan ve Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kırım'ın ilhakına ses çıkaramayan ya da çıkarmayan bazı Batılı ülkelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden yana bir tavır içerisinde olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Maalesef özellikle önceki Amerikan yönetimi bu savaşı Rusya'ya karşı Batı'nın konsolide edilmesi için bir fırsat olarak telakki etti. Olan, masum insanlara, halklara oldu. Gözümüzün önünde, bitmeye çok yakın olan, neredeyse ön anlaşmasının yapıldığı, nihai anlaşmanın imzalanacağı bir barış anlaşması yapılamadı. Hala bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Tekrar her iki tarafın da onurlu bir şekilde kabul edebileceği bir barış anlaşması üzerine çalışılabilir ve o da yapılabilir. Yeter ki Ukrayna üzerinden birileri bir siyasi hesap üzerinde olmasın."

Filistinli esirlerin idam edilmesini onaylayan "idam yasası"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir soru üzerine, İstanbul'da düzenlenecek PAB Genel Kurul Toplantısı'na katılım için bugüne kadar İsrail'den herhangi bir kayıt yaptırılmadığını ancak İran'dan kayıt yaptıran bazı milletvekillerinin katılımını beklediklerini bildirdi.

PAB Genel Kurul Toplantısı'nda, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlerin idam edilmesini onaylayan "idam yasasına" ilişkin neler yapılacağına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, "Genel Kurulun yapısına baktığınız zaman acil gündem maddesi olarak gündeme alınabilmesi için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Böyle bir yol bulunabilir mi, bilmiyorum. Ama her platformda biz bu konuyu gündeme getireceğiz. Bütün konuşmalarımda ifade edeceğim. Bütün ikili görüşmelerimizde, parlamenter arkadaşlarımız kendi komite toplantılarında bu konuyu mutlaka gündeme getirecek. Hiç şüphesiz bu idam yasası, PAB'ın resmi gündeminde olmasa bile ana gündem maddelerinden birisi olur." sözlerini sarf etti.

"Meclis Başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu icra ediyorum"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu ve bundan sonraki yasa hazırlama süreci hakkında bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır. Türkiye, daha önce de terörün bitirilmesi, nihai olarak, dostluğun, barışın, kardeşliğin temin edilmesi konusunda çok inisiyatifler aldı ama bu inisiyatifler yarıda kaldığı için Türkiye uzun yıllar terörle uğraşmak mecburiyetinde kaldı, büyük toplumsal kırılmalara neden oldu. Bu mesele asla yarım kalmayacak. Yarım kalmamalıdır. Terör örgütü tamamıyla kendisini feshettiğini ortaya koymalı, örgütün silahları bütünüyle teslim edilmeli, bununla paralel olarak da raporumuzda ifade ettiğimiz gibi bu anlamda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Burada sorumluluk TBMM Genel Kurulu'nundur. Yasa çıkaracağız, hazırlığının nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı bütün bunların hepsi teferruattır. Ben bu konuda Meclis Başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu icra ediyorum, icra etmeye devam ederim."

"İsrail'in güçle ve yaptırımlarla engellenmesinden başka yol olmadığı görülüyor"

Kurtulmuş, "ABD ve İsrail'e kim dur diyecek?" sorusu üzerine, İsrail'in saldırdığı ülkelere saldırmasını mümkün kılacak uluslararası bir gelişme yaşanmadığını vurguladı.

İsrail'in bölgedeki çeşitli ülkelere saldırılar düzenlediğini anımsatan Kurtulmuş, "Aklına esen her yere saldırıyor. Dünyanın başka başkentlerinde istemediği insanlara karşı suikast işleyerek devlet terörünü icra ediyor. Herhangi bir yasa, uluslararası teamül kabul ettiği yok. İsrail'in uluslararası sistem tarafından durdurulmasının bir yolu var, İsrail'in güçle ve yaptırımlarla engellenmesinden başka yol olmadığı görülüyor." ifadelerini kulandı.

Savaşın ABD için başka İsrail için başka anlamları olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Her ne kadar haçlı siyonizmi bir ittifak içerisinde görünüyor olsalar da nihayetinde Amerika'nın esas hedefi, İran'ın kabiliyetlerini, imkanlarını azaltmak ve İran'ı terbiye etmektir. İsrail'in hedefi ise Amerika'dan farklı olarak Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı ele geçirmek ve buradaki insanların tamamını köleleştirmektir." diye konuştu.

Büyük Orta Doğu Projesi'nin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "İsrail, geldiği noktada şöyle düşünüyor, hazır İslam dünyası ve bölge ülkeleri bu kadar bölük pörçükken, bu kadar dağılmışken, parçalanmışken, inisiyatifsiz bir hale gelmişken ve en büyük müttefiki olan ABD'nin de bir şekilde bütün ordularıyla bu coğrafyayı çekmeyi başarmışken, nihai vuruşunu gerçekleştirmek istiyor. Mesele budur." dedi.

"Dünyada resmi sınırı olmayan tek ülke İsrail'dir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu zulüm mekanizması, bu bölge için büyük bir istikrarsızlık unsuru olan mekanizmanın mutlaka ve mutlaka durdurulması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

1967 savaşı öncesinde İsrail'in bugünkü sınırlarının gösterilmesi halinde dünyanın "gülüp geçeceğini" vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyada resmi sınırı olmayan tek ülke İsrail'dir. Çünkü zihinlerindeki sınır, Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyayı kendi hakimiyetlerine alınmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, ABD'nin NATO'dan çekileceğine yönelik yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Trump'ın ne söylediğinden ziyade ne yaptığına bakmak lazım." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, birçok ülke için "önemli bir ikili ilişki geliştirilmesi gereken ülke" statüsünde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye'nin vazgeçilmez bir şekilde yükselişinin olduğu bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağımız bir dönemdir. Bütün şartlar buraya doğru. Türkiye'ye bir rol biçiyor. İnşallah bunu en iyi şekilde yerine getirebiliriz. Bu siyaset üstü bir meseledir. Bütün Türkiye'nin buna odaklanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin çok sayıda platformda rolünün artacağını da söyledi.

PAB'da ABD ve İsrail'i kınayan ortak bir bildirinin Türkiye tarafından gündeme getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Ortak bir metin çıkarılabilmesi için oy çokluğuyla geçmesi lazım. Onlara da bakacağız, bizim dışımızdaki gruplardan da destek alınabilirse belli çalışmaları yönlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, PAB'a Lübnan'dan katılım olacağını belirterek, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı'ndan talep olması halinde ise görüşme yapabileceğini aktardı.

