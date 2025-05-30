TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş, "Türkiye'nin artık bir gün bile teröre tahammülü yoktur. İnşallah eninde sonunda bu işi çok kısa süre içerisinde başaracağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik ederken, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın da görüşmede yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Büyük bir memnuniyetle kendilerini karşıladık. Siyasette tabii zaman çok hızlı geçiyor. 2 yıl evvel de ilk aday olduğunda Sayın Başkan bizi ziyaret etmişti. Bugün de Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili düşüncelerini paylaştı" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN DE KATKILARINI BEKLİYORUZ'

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Görüşmede Meclis'teki işleyişi de gözden geçirme fırsatı bulduk. Aynı şekilde, 'Terörsüz Türkiye' adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin de katkılarını beklediğimizi, bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda, teklif edecekleri her türlü öneriye açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Burada Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla yolumuza devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından kurtulmak için müştereken hangi adımların atılabilir; onları müzakere ettik" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE'Yİ ÖNEMSİYORUZ'

Kurtulmuş ve Özel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP'nin Meclis Başkanlığı seçimleri için henüz aday belirlemediklerini kaydeden Özel, adayın grup başkanvekilleri tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Özel, Terörsüz Türkiye ile ilgili yürütülen sürece ilişkin TBMM çatısı altında kurulması planlanan komisyonu önemsediklerini vurgulayarak, "Biz hem Terörsüz Türkiye hem de demokratik Türkiye'yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis'teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söylüyoruz. Ekim ayından itibaren de bunu hemen hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Şimdi Meclis'te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz. Tabii komisyonun ne şekilde kurulacağı, nasıl çalışacağı çok önemli, en büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz bu konuda görüşlerimizi, düşüncelerimizi, genel perspektifimizi Sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen süreçlerde de partimizin bu konuda görüşlerine başvuruldukça bunları paylaşırız. Ancak parlamento konuşulan yerdir. Meclis'in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede Meclis'in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Toplumsal mutabakat için başta şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş olan herkesin rızasının alınmasını çok önemli görüyoruz. CHP, Meclis çatısı altındaki her çalışmaya olumlu katkı verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

KURTULMUŞ: KOMİSYONU EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİRİZ

Kurtulmuş, görüşmenin aynı zamanda komisyonun olgunlaşmasına katkı sağladığını aktararak, "Sayın Bahçeli ile görüştük. Diğer siyasi partilerle olan görüşmelerimizde komisyonla ilgili kanaatleri alacağız ve sonuçta hepimizin uzlaşabileceği bir çalışma takvimini, prensiplerini çıkararak en kısa sürede hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.

'BU SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR'

Komisyonun içeriğine ilişkin soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Tüm siyasi partilerin sürece ve komisyona ilişkin genel tavırlarına bakmamız gerekiyor. Bu Meclis'in şöyle bir özelliği var; 16 siyasi parti temsil ediliyor, bu siyasi partilerden 6'sının grubu var ve demokratik temsil gücü çok yüksek bir parlamento tablosu var. Yani halkın yaklaşık yüzde 94'ünün verdiği oylar parlamentoda temsil ediliyor. Dolayısıyla bu yüksek temsil oranını içeren bir komisyon kuracağız çünkü bu siyaset üstü bir meseledir. A veya B partisinin meselesi değildir, 86 milyonun ortak meselesidir. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılı terör belasıyla geçmiştir. Binlerce, on binlerce can terörden dolayı kaybolmuştur, şehitlerimiz olmuştur. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir maliyete Türkiye katlanmıştır. Türkiye'nin artık bir gün bile teröre tahammülü yoktur. İnşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de çok büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.