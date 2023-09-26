TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saidov ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan'ın köklü tarihi mirasını bugüne kadar koruyabildiğini belirterek, "Özbekistan'ın bu büyük müktesebatı, birikimi hem Türk devletleri arasında hem İslam ülkeleri arasında Özbekistan'ı çok müstesna bir konuma getirmektedir. "ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Özbekistan'ın stratejik konumunun dünyadaki dengelerin yeniden kurulmaya başlandığı bu dönemde daha da önemli olduğunu ifade ederek, dost ve kardeş ülkelerin özellikle Orta Asya'dan, Kafkaslar'a ve Türkiye'ye kadar olan bölgede iş birliğini arttırması hem kendi aralarımızdaki ilişkinin geliştirilmesi açısından hem de dünya barışının test edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türk Devletler Topluluğu'nun önümüzdeki dönemde yeni dünyanın önemli güvencelerinden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkeler arasındaki iş birliğinin önemini hatırlatarak, "Burada oluşturacağımız iş birliği ve güç aslında hem Asya ülkeleri açısından hem de Avrupa ülkeleri bakımından önemli bir imkan sağlayacaktır. Hep beraber ekonomik, ticari, siyasi, kültürel, eğitim, her alanda ortak projeler oluşturarak ortak hedefe doğru yürümek durumundayız. Elimizde bu kadar çok imkan bu kadar çok birbirimizi yakınlaştıran kültürel zemin müsaitken bunlardan istifade etmek bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in dostluğunun önemine de dikkati çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde mükemmel diyeceğimiz seviyeye ulaşmıştır. Biz Özbekistan'ın güçlenmesini, kuvvetlenmesini; Türkiye'nin güçlenmesi olarak kabul ederiz. Aynı şekilde Özbekistan'daki kardeşlerimizin de Türkiye'nin büyümesini bu şekilde kabul ettiğini biliyoruz. Bu çerçevede çok şükür bütün kurum ve kuruluşlarımız ikili ilişkilerini arttırmak için çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Özbekistan meclisiyle yakın teşviki mesai içerisinde olmayı ve parlamenter diplomasi açısından da her iki ülkenin parlamentolarının güçlerinden istifade etmeyi öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu her zaman hatırladıklarını ve bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Kabulde, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten de hazır bulundu.