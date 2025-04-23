İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Okutulan hüküm yok hükmündedir'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay hakkında okutulan hükmün geçersiz olduğunu belirterek, Meclisin gereksiz yere toplandığını ve bu durumun etkili bir karar almayı imkansız kıldığını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir mecliste zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir basın mensubunun TBMM'de Can Atalay hakkında okutulan hükümle alakalı sorduğu soruya verdiği cevapta "Bütün görüşlerimi geçen hafta yazılı olarak ifade ettim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekilleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına meclisi yönetirler ve nasıl yönetecekleri de iç tüzükle çok detaylı şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclisi yönetemez. Bunun kuralı var bunun iç tüzükte belirtilen şeyleri var. Özellikle Meclise Başkan adın gönderilecek metinler ilgili iç tüzük maddesi gereğince Meclise gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse zaten o gün özel bir gündemle toplanmış olan Allah sağlık afiyet versin Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir mecliste zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.