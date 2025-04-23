TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Okutulan hüküm yok hükmündedir'

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir mecliste zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir basın mensubunun TBMM'de Can Atalay hakkında okutulan hükümle alakalı sorduğu soruya verdiği cevapta "Bütün görüşlerimi geçen hafta yazılı olarak ifade ettim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekilleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına meclisi yönetirler ve nasıl yönetecekleri de iç tüzükle çok detaylı şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclisi yönetemez. Bunun kuralı var bunun iç tüzükte belirtilen şeyleri var. Özellikle Meclise Başkan adın gönderilecek metinler ilgili iç tüzük maddesi gereğince Meclise gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse zaten o gün özel bir gündemle toplanmış olan Allah sağlık afiyet versin Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir mecliste zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.